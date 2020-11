Mooi herstel Wall Street bij start beursweek

De beurshandel op Wall Street staat deze week vrijwel volledig in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag.

Even na half vier klom de Dow-Jonesindex 0,6 procent 1,4% naar 26.772 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent op 3301 punten terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,9 procent steeg tot 11.134 punten.

Beleggers wikken en wegen al langere tijd wat de meest gunstige uitslag zou zijn, een tweede termijn voor Donald Trump of een overwinning voor de Democraat Joe Biden die voor ligt in de peilingen. Biden zou namelijk nog grotere stimuleringsmaatregelen willen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Het blijft overigens de vraag hoe snel een definitieve uitslag bekend is, omdat veel stemmen per post worden uitgebracht. Ook zou Trump bij verlies de uitslag kunnen aanvechten.

Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. Daarnaast begint de Federal Reserve woensdag aan een tweedaagse beleidsvergadering, een dag later dan normaal. Er wordt niet verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken met nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis komt, mede vanwege de verkiezingen in de Verenigde Staten. De Fed zal waarschijnlijk wel herhalen alles te zullen doen om de economie te helpen.

Aan het macro-economisch front staan maandag gegevens op de rol over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Qua bedrijfsresultaten is de grootste drukte van het cijferseizoen in New York wel voorbij.

Cosmeticaconcern Estée Lauder had een lagere omzet en winst, maar de resultaten waren wel beter dan analisten verwacht hadden. Het aandeel ging dik 5 procent omhoog. Schoonmaakmiddeleproducent Clorox opende ook de boeken en kreeg er bijna 3 procent bij.

Dunkin' Brands steeg ruim 6 procent. De eigenaar van Dunkin' Donuts en de ijsketen Baskin-Robbins wordt overgenomen door Inspire Brands. Die investeerder is al eigenaar van een aantal andere fastfoodketens.