’Een op zeven uitzendbureaus overtreedt bewust de wet’

Video

'Poetin erg onder de indruk van westerse wapentechnologie'

Hightech wapensystemen, enorme drones en levensechte verwondingen. Op de grootste wapenbeurs van de Benelux in Rotterdam zijn de nieuwste trends voor defensiemiddelen te vinden. Verslaggever Jeroen Holtrop vraagt kopers en verkopers wat de invloed is van de oorlog in Oekraïne op de wapenmarkt.