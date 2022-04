Oud-rechtbankpresident: ’Veel te zuunig met lintjes’

Zelf was de hoogleraar en EY-adviseur als minister-president zo verstandig tijdens de bankencrisis van 2008 extra overheidsinvesteringen te doen als appeltje voor de dorst. „Maar toen stond er niet iedere minuut commentaar op de sociale media”, geeft hij toe.

Oud-premier Jan Peter Balkenende en de voormalig Haagse burgemeester en -minister Jozias van Aartsen.

Prof. Balkenende was een van de genodigden op de verrassingsreceptie ter gelegenheid van het lintje van schilderijenexpert Willem Jan Hoogsteder. Zij stonden hem op te wachten toen hij terugkwam van het stadhuis met het officierskruis op zijn revers.

Oranjetentoonstelling

De deskundige van tv-programma Tussen kunst en kitsch kreeg de koninklijke onderscheiding omdat hij zich inspant voor het Museum Bredius en de Rode Kruisrally en omdat hij Den Haag op de kaart heeft gezet met het kunstfestival Masterly The Hague. Vandaar dat medeorganisator en kunstpausin Nicole Uniquole, van wie half juni een Oranjetentoonstelling begint in het Duitse Fulda, ook op het bordes stond.

„Het is jammer dat mijn vorige week overleden moeder dit niet heeft mogen meemaken”, stamelde de gedecoreerde met een brok in de keel.

"’Kniertje-mentaliteit’"

„Jij had die onderscheiding al tien jaar geleden moeten krijgen”, sprak oud-rechtbankpresident Robert Croll, tevens voormalig voorzitter van het vFonds en de Oorlogsgravenstichting hem toe. „Want je hebt niet alleen goede ideeën maar je bent ook een goed mens.”

Het moest de voormalig rechter nog van het hart dat er zo weinig hoge onderscheidingen werden gegeven. „Waar blijven de Commandeur en de Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau”, mopperde de jurist. „Het is bijna alleen maar Lid of Ridder. Er waren vandaag in Den Haag maar twee Officieren. Typisch de Hollandse Kniertje-mentaliteit. ’Ons bent zuunig’.”

Expositiemaakster Nicole Uniquole tussen oud-rechtbankpresident Robert Croll en D66-coryfee en CBR-baas Alexander Pechtold

D66-coryfee en oud-veilingmeester Alexander Pechtold, tegenwoordig baas van rijbewijsbureau CBR, vertelde dat zijn organisatie vanwege corona een achterstand van 600.000 examens heeft: „Een enorme klus. Maar weet je dat wij jaarlijks anderhalf miljoen rijbewijzen uitgeven? Niet alleen voor het wegverkeer maar ook voor de binnenvaart en de luchtvaart.”

#MeToo-rel

Over de #MeToo-rel in zijn partij was hij opvallend kort. „Ik ben al drie jaar weg bij de partij.” Dat D66 de kwestie eerst niet erkende en daar vorige week op moest terugkomen, noemde de oud-minister ’verandering van inzicht’. En je ziet hoe lastig zo’n affaire is. PvdA en Volt reageerden te vroeg en wij te laat. Je doet het nooit goed.”

Echtgenote Karin Hoogsteder (tweede van l.) en de kinderen, techneute Fiona (l.) ondernemer Rupert en psycologe Annabelle Hoogsteder.

De Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen bleek zich na zijn invalklussen in Drenthe en Amsterdam te hebben ontpopt tot actievoerder. „Ik ben vlaggenwacht”, onthulde hij. „Er is dagelijks een demonstratie met Oekraïense vlaggen bij de Russische ambassade maar ’s nachts worden die weggehaald. We dachten eerst door het ambassadepersoneel maar nu verdenken we de gemeente.”