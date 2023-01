Premium Het beste van De Telegraaf

Kalverhouders bezorgd: ’Bang aan stikstof ten onder te gaan’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Jaap Kok (links) met minister Van der Wal. Ⓒ FOTO: ALLESSIE, ALDO

Stikstofminister Christianne van der Wal ging maandag op bezoek bij kalverhouder Jaap Kok, om daar met de sector in gesprek te gaan over de toekomst van de sector in Gelderland. Want dat wordt, met veel Natura 2000-gebied in de provincie, knap lastig, zegt ook de minister. De boeren in het gebied willen vooral weten waar ze aan toe zijn.