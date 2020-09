Warren Buffett spekkoper met aanwinst Snowflake

De keuze van Buffett om groot mee te doen met de beursgang van cloudbedrijf Snowflake heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. Sinds de introductie van Snowflake op Wall Street tegen een introductieprijs van $120 is de koers in een paar weken tijd al verdubbeld naar $250.

Buffett had vooraf aangekondigd om drie miljoen aandelen Snowflake af te nemen tegen een prijs van $80. Daarnaast had hij voor een onbekend bedrag nog vier miljoen aandelen in het Amerikaanse bedrijf overgenomen van een vroege investeerder.

Kritiek

Hoewel er vraagtekens werden gezet bij de deelneming van Buffett in een cloudbedrijf heeft de investering vooralsnog zijn vruchten afgeworpen. Na de forse correctie op de aandelenmarkten in reactie op de uitbraak van de coronacrisis kwam er nog veel kritiek op het ’orakel van Ohama’ om stil te blijven zitten ondanks zijn enorme oorlogkas van ruim $130 miljard.

Lees hier ons interview met de Nederlandse topman van Snowflake, Frank Slootman:

Vorige maand baarde Buffett ook al opzien door via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway te beleggen in een goudmijnbedrijf. Zijn beleggingsmotto was altijd om het edelmetaal te mijden in de portefeuille.

Apple

Buffett heeft sinds begin dit jaar zijn persoonlijke vermogen vooralsnog zien dalen met $10 miljard, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg. De grote deelneming in techparel Apple heeft wel goed uitgepakt.

Bij Snowflake staat de in Nederland geboren Frank Slootman aan het roer. De Silicon Valley-veteraan wil met het bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van software voor het beheer en doorzoeken van grote databases in de cloud in de komende jaren vooral hard groeien.