Financials in trek op lichtrode beurs

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 15.50 uur 0,2 procent lager op 566,80 punten. De MidKap steeg 0,1 procent, tot 823,80 punten. Parijs zakte 0,2 procent terwijl Frankfurt juist 0,2 procent steeg.

De Londense FTSE verloor 0,2 procent. Het Britse Lagerhuis heeft voor de tweede keer in een week tegen een oproep voor vervroegde verkiezingen van premier Boris Johnson gestemd. Johnson heeft gezworen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, ook als er geen akkoord met Brussel is.

Adyen

Hekkensluiter in de AEX was betaalbedrijf Adyen met een verlies van meer dan 5 procent. Takeaway.com deed het met een min van 4,7 procent niet veel beter. Branchegenoot Delivery Hero verkoopt een flinke pluk aandelen in het maaltijdbestelbedrijf. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield voerde de stijgers aan met een winst van 5,3 procent. Kort daarachter volgden de verzekeraars en banken.

Kiadis Pharma zakte bijna 11 procent bij de kleinere bedrijven. Het biotechnologiebedrijf zag de kosten in het eerste halfjaar oplopen. Kiadis was voornamelijk meer geld kwijt aan de uitbreiding van zijn personeelsbestand. Als gevolg daarvan liep ook het verlies op. Ease2Pay verloor ruim 8 procent op de lokale markt. De betalingsdienstverlener leed meer verlies in de eerste jaarhelft.

Koersen

In Parijs ging energiebedrijf EDF 8,4 procent omlaag na een mededeling over afwijkingen aan componenten in kerncentrales. In Londen steeg JD Sports bijna 8 procent na sterke halfjaarcijfers van de Britse sportkledingverkoper. Commerzbank won 2,4 procent ondanks nieuws over invallen vanwege een onderzoek naar Cum/Ex-fraude.

De euro was 1,1039 dollar waard, tegen 1,1061 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 58,13 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 63,04 dollar per vat.