Topman zelfrijdende autodivisie Google geeft stuur uit handen

Google begon in 2009 met de ontwikkeling van technologie op het gebied van zelfrijdende auto's. Later zette het die inspanning voort binnen een apart bedrijf dat de naam Waymo kreeg. Dat bedrijf begon eind vorig jaar met het aanbieden van zelfrijdende diensten zonder bestuurder in Arizona. Het bedrijf heeft vorig jaar bijna 2,3 miljard dollar opgehaald bij een reeks investeerders, durfkapitalisten en automobielbedrijven. Het was daarmee voor het eerst dat het fondsen van buitenaf toeliet.

Teugels overnemen

Voordat Krafcik in 2015 de teugels als topman van Waymo in handen kreeg, bekleedde hij verschillende hoge functies bij onder andere Truecar en Hyundai Motor. Met de wissel aan de top, waar een veteraan uit de auto-industrie wordt vervangen door leidinggevenden met meer ervaring in technologie, kan Waymo zich meer concentreren op de ontwikkeling van ritten zonder bestuurder en andere toepassingen. Daarbij moet ook worden gekeken hoe er sneller inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Mawakana werd in 2019 benoemd tot operationeel directeur bij Waymo. Ze had eerder in haar carrière leidinggevende functies bij AOL, Yahoo en eBay. Dolgov was sinds eind 2016 technisch directeur en bekleedde eerder rollen als ingenieur bij Google en onderzoeker bij het onderzoeksinstituut van Toyota.