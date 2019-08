ABN: Olieprijs blijft langer laag

Ook Amerikaanse olie zal in prijs dalen, naar $55 per vat van 159 liter, aldus ABN Amro-econoom Hans van Cleef. Voor dat type olie ging de bank eerst nog uit van $60 opbrengst.

Mogelijk gaat de prijs even richting $50, het niveau van 2018, maar dat zal volgens de bank tijdelijk zijn.

Met een langdurig lagere olieprijs, volgen doorgaans de adviesprijzen voor benzine en andere brandstoffen aan de pomp voor consumenten. Een groot deel van de prijs wordt bepaald door accijnzen.

De handelsoorlog en de afkoeling van de economie laten zich voelen. Een lagere economische groei leidt wereldwijd tot minder vraag naar olie, en bovendien is het beleggingssentiment momenteel negatief, zo verklaart Van Cleef de teruggang in prijsverwachting voor 2019.

Plafond olieprijs

Voor de daarop volgende jaren kan de prijs wel hoger worden, voorziet hij: in december 2020 staat weer $70 op het bord en in 2020 $75 per vat. „De langdurige effecten van de handelsoorlog en het productiepotentieel van vooral OPEC zorgen voor een plafond voor de olieprijs”, stelt Van Cleef daarbij.

Belangrijkste zorgen voor de prijs vormen ook de onlusten in het Midden-Oosten. Beleggers doen er goed aan oliekartel OPEC in de gaten te houden, aldus Van Cleef. „Het kan zijn dat de OPEC al ruim voor de geplande vergadering in december zal gaan hinten op maatregelen om de prijs te ondersteunen. Eerst met woorden en als dat niet voldoende steun biedt wellicht ook met daden.”

