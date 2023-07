Consument kiest nog vaker voor voordelig huismerk

Door de hoge inflatie letten consumenten al langere tijd meer op de prijs en die trend is in de afgelopen drie maanden versterkt. „Ze zijn op zoek naar meer waar voor hun geld”, zegt Joep Smeets van Hiiper, dat gebruikmaakt van aankoopdata van een representatief panel van consumenten. Die delen hun banktransacties en kassabonnen.

„Ze zoeken goedkopere alternatieven in de full-service supermarkt: een huismerk in plaats van een A-merk”, aldus Smeets. „Of ze lopen naar de discounters, waar de prijzen sowieso lager liggen omdat die veel meer huismerken hebben.”

Dirk en Nettorama

Vooral de discounters Dirk en Nettorama boeken flinke groei, ziet Smeets. „Dankzij hun consistente focus op prijs.”

Smeets noemt het zeer opvallend dat discounter Aldi juist terrein verliest. Aldi heeft de prijzen de afgelopen twee maanden weliswaar flink verlaagd, maar blijft volgens hem achter bij de concurrentie. „Ze zijn nog steeds ruim 20% duurder dan vorig jaar, terwijl de totale markt op ruim 15% zit. Het lijkt erop dat de consument ze daar op dit moment voor afstraft.”

Slecht nieuws voor A-merken

Rini Emonds van marktonderzoeker IRI ziet ook dat consumenten steeds vaker voor huismerken kiezen. En dat is ook op de langere termijn geen goed nieuws voor A-merken, waarschuwt hij. „Klanten die eenmaal kennis hebben gemaakt met private labels zijn daar over het algemeen best content mee.” Als het dadelijk economisch beter gaat, is de kans volgens hem groot dat ze voor het huismerk blijven kiezen.

Ook herkent hij de trend dat voordelige supermarkten nu de wind mee hebben. Of Aldi terrein verliest, kan hij niet zeggen. Net als Lidl verstrekt Aldi geen verkoopdata aan IRI.