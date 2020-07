Column: het gelijk van de valutahandelaar?

Bronwater van een Japanse tempel in Kamakura, even buiten Tokio, zou helpen om meer yens te krijgen. De Japanse munt is weer populair bij valutahandelaren. Ⓒ ANP/HH

De beurskoersen kruipen de afgelopen weken steeds verder omhoog, maar in de valutawereld kiezen handelaren juist meer positie in veilige munten. Hoewel de aandelenmarkten wel heel ver op het goede nieuws vooruit lopen, weten we over een paar maanden pas wie er gelijk had.