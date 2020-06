Triodos Bank beperkt hypotheekruimte voor onzuinige huizen

Eigenaren van een woning met een energielabel C of lager kunnen volgens de nieuwe regels van de bank maximaal 90 procent van de waarde van de woning lenen. Verder kan 90 procent worden geleend van het maximaal te lenen bedrag op basis van inkomen. Triodos wijkt met deze stap af van de landelijke leennormen. De bank legt uit dat mensen die in een niet duurzaam huis wonen meer kosten kwijt zijn aan energie. Daardoor blijft minder geld over om onder meer de hypotheeklasten te betalen. Ook is een onzuinig huis doorgaans minder waard.

Omgekeerd kunnen woningeigenaren die hun huis verduurzamen meer lenen. Hier gaat het om maximaal 106 procent van de waarde van het huis. Daarnaast telt 9000 euro aan investeringen in energiebesparing niet mee bij de inkomenstoets. Volgens de regels mag sinds vorig jaar tot 100 procent van de woningwaarde worden geleend. Daarbij wordt de hoogte van de energielasten buiten beschouwing gelaten. Ligt het aan Triodos dan worden de regels landelijk ingevoerd.