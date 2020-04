Column: houdt Amazon corona buiten de deur?

Topman Jeff Bezos van Amazon Ⓒ AFP

Amazon was maar twee weken lid van de „één biljoen dollar club”, bedrijven die meer dan een biljoen dollar waard zijn. Dit jaar presteert Amazon met een koersrendement van 6% het beste van de vier die ooit lid waren. Het wordt spannend voor Amazon: blijven de distributiecentra open en houdt het Covid-19 in de VS buiten de deur?