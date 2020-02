Coronavirus bemoeilijkt zakendoen met Zuid-Korea

In de belangrijke haven van Busan zit momenteel een deel van het personeel in quarantaine, weet evofenedex. Daardoor heeft de haven grote moeite om alle binnenkomende en uitgaande containers te verwerken. Evofenedex heeft van diverse Nederlandse bedrijven gehoord dat ze problemen ervaren in Zuid-Korea. Maar hoeveel ondernemingen in totaal hinder ondervinden, durft de organisatie niet te zeggen.

Zuid-Korea, waar al veel virusbesmettingen zijn en meerdere mensen aan het virus zijn overleden, is een belangrijke leverancier van halffabricaten voor machines en elektronica. In 2018 importeerde Nederland voor 3,5 miljard euro uit Zuid-Korea. De export naar het land bedroeg 6 miljard euro.

In China, waar de virusuitbraak begon, is de economische situatie langzaam weer wat aan het verbeteren. De overslag in de havens en de productie bij bedrijven komen weer op gang. Wel draait veel in het land nog op halve kracht, is de indruk bij evofenedex.

Nederlandse bedrijven kunnen ook problemen ervaren in andere landen. Zo zijn in Japan veel scholen gesloten vanwege het virus. Daardoor kunnen veel ouders de komende tijd waarschijnlijk minder werken, wat gevolgen heeft voor de productie. In Europa is zakendoen met Italië de laatste tijd erg lastig door allerlei reisrestricties. Zo is het ook voor vrachtwagenchauffeurs moeilijk om bepaalde ritten uit te voeren.