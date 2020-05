Google introduceert Nest Aware in Nederland

De Nest-camera’s en deurbel streamen bij het bestaande abonnement al het beeld van rond en in je huis naar de cloud en daarmee kun je dus alles terugkijken. Dat kon alleen als je per camera een abonnement afsloot. Vanaf nu betaal je één bedrag per maand, ongeacht het aantal camera's dat je gebruikt.

Er zijn twee abonnement soorten. Met Nest Aware (€5/maand of €50/jaar) bewaar je alleen beelden van de laatste 30 dagen waarin iets gebeurt (beweging of geluid), terwijl Nest Aware Plus (€10/maand of €100/jaar) dat 60 dagen doet en daarnaast de stream van laatste 10 dagen.

Google Meet

Eind april kondigde Google aan dat Google Meet gratis beschikbaar zou worden gemaakt voor iedereen. Tot voor kort was dit beveiligde vergaderplatform alleen beschikbaar voor bedrijven. Inmiddels is de uitrol voltooid. Iedereen met een Google-account kan nu een vergadering met maximaal 100 deelnemers in Google Meet in de webbrowser starten.

YouTube Music

Google Play Music gaat later dit jaar volledig op in YouTube Music. Het is vanaf nu mogelijk om je bestaande muziekbibliotheek en playlists te migreren naar YouTube Music. Abonnementen op podcasts kun je automatisch laten overzetten naar Google Podcasts.

Ook kondigde Google aan dat de Google Nes Hub en Nest Cam Indoor blijvend in prijs verlaagd zijn met respectievelijk 40 en 60 euro. Google's gaming-platform Stadia blijft in hoog tempo games toevoegen. Soms zijn dat nieuwe games, maar soms ook klassiekers: zo is vanaf nu Doom64 beschikbaar.