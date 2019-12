De nieuwe Europese klimaatdeal is ‘de wraak van Frans Timmermans en een 'manier van de elite in Brussel om meer macht te krijgen’, zegt Wierd Duk in zijn jongste Podcast. Met verder: jonge vrouwen met een niet-linkse mening worden ‘gedemoniseerd’ en de hopeloos falende ‘stagiaires van de belastingdienst’.

