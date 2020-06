Futures: Dow Jones wint 300 punten

De markt is optimistisch over de gesprekken tussen de Amerikaanse handelsadviseur Peter Navarro en de Chinese delegatie over een breed akkoord. Daar leek gisteravond de klad in te komen. Volgens president Trump staat het akkoord nog op de rails, zo meldde hij. De Dow zakte eerder 400 punten nadat Navarro meldde „It’s over. Yes.” Trump corrigeerde dat:

De S&P500- en Nasdaq-index noteren dinsdag bij opening 1,1% en 0,7% winst, volgens de laatste futures.

Kort na opening komt marktonderzoeker Markit met voorlopige gegevens over de industrie en dienstensector in de VS in juni, die hard werden geraakt door de coronacrisis. Er wordt verwacht dat de economische activiteit verder herstel zal laten zien van de klappen door de virusuitbraak. Eerder op de dag kwamen al meevallende cijfers van Markit uit Europa. Daarnaast wordt informatie gemeld over de verkoop van nieuwe woningen in de VS.

Biotech wint

Bij de bedrijven lijkt biotechnoloog Translate Bio een enorme koerssprong te gaan maken. Het bedrijf gaat zijn samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi bij een mogelijk coronavaccin uitbreiden, waardoor Translate Bio wel 2 miljard dollar aan betalingen van Sanofi kan ontvangen. Voorbeurs staat het aandeel meer dan 70 procent in de plus.

Ook branchegenoot Inovio Pharmaceuticals staat duidelijk in het groen voorbeurs. De biotechnoloog krijgt een subsidie van 71 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor de productie van een draagbaar apparaat om een experimenteel coronavaccin toe te dienen, waar Inovio aan werkt.

De belangrijke Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystems Holdings gaat waarschijnlijk juist lager openen. De producent van vliegtuigonderdelen gaf aan in gesprek te zijn met schuldeisers over schuldenverlichting omdat de financiën zwaar onder druk zijn komen te staan door de coronacrisis en de productiestop van de Boeing 737 MAX.

Verder kwam er ook overnamenieuws. Creditcardmaatschappij Mastercard neemt voor 825 miljoen dollar het bedrijf Finicity over, dat zich bezighoudt met financiële gegevens en betalingsoplossingen voor banken en kredietverstrekkers.

Bekijk ook: Apple gaat verder zonder chips van Intel

Apple gewild

Voorbeurs noteert Apple 1,7% winst. Nike wint waarschijnlijk bijna 2% op na een koersdoelverhoging richting de kwartaalcijferpresentatie komende donderdag. JPMorgan en UBS zetten het aandeel maandag al hoger.

Ook bankaandelen winnen over een breed front. JPMorgan, Citigroup, Welss Fargo en Bank of America stijgen allemaal 2%.

Ook retailbedrijven GAP, Kohl’s en Nordstrom stijgen met ongeveer 2%.

Het aantal coronavirusbesmettingen blijft oplopen in de Verenigde Staten, nog eens 36.000 mensen zijn zondag gemeld, dat aantal is sindsdien toegenomen.