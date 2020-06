Nasdaq sluit met record, opmars Apple

De Dow-Jonesindex sloot 0,5% hoger. De bredere S&P 500 steeg 0,4% en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7%.

Nieuwe cijfers toonden dat de industrie en de dienstensector in de VS aan de beterende hand zijn. Verder zou worden gewerkt aan extra steunmaatregelen in Washington.

De graadmeters werden overdag vooruit geholpen door de toezegging van president Donald Trump dat de handelsdeal van de Verenigde Staten met China volledig intact blijft.

Verder zorgde een sterke opleving van de woningverkopen voor een positieve noot.

Sportartikelenreus Nike sloot 2,4% hoger geholpen door analisten die afzonderlijk van elkaar hun koersdoelen voor het aandeel verhoogden.

Het bedrijf komt later deze week met cijfers. Techreus Apple noteerde 2,1% winst bij de slotbel, en verloor daar 1%. Analisten reageerden enthousiast op de aankondiging dat Apple eigen chips gaat gebruiken voor Mac-computers en Macbook-laptops. Die overstap bevalt analisten zoals die van UBS, dat het koersdoel verhoogde van $325 naar $400.

De belangrijke Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystems Holdings ging juist 13,3% omlaag. De producent van vliegtuigonderdelen gaf aan in gesprek te zijn met schuldeisers over schuldenverlichting na de productiestop van de Boeing 737 MAX.

Biotechnoloog Translate Bio maakte een koerssprong van dik 47%. Het bedrijf gaat zijn samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi bij een mogelijk coronavaccin uitbreiden.

Ook branchegenoot Inovio Pharmaceuticals won 41%. De biotechnoloog krijgt een subsidie van 71 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor de productie van een draagbaar apparaat om een experimenteel coronavaccin toe te dienen, waar Inovio aan werkt.