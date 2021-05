’Ontluisterend ontslagbriefje’: bedrijf moet verkoopster duizenden euro’s meegeven

Een bedrijf dat dacht met een briefje van een paar regels een verkoopster te kunnen ontslaan, komt bedrogen uit. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Als je mensen in dienst neemt, is het wel handig om je in te lezen in de wet- en regelgeving rond personeelszaken. Een auto-onderdelenbedrijf uit Kerkrade dat verzuimde om een verkoopster een goed contract te geven en haar later met een simpel briefje wilde ontslaan, moet de vrouw nu ruim €6000 aan vergoedingen meegeven.