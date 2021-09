Microsoft-oprichter Bill Gates steekt miljoenen in Picnic

Met de investering wil Picnic de groep in Europa versnellen, vooral in Duitsland en Frankrijk. ,,Investeringen in gerobotiseerde fulfilment centers, elektrische voertuigen en een team van software-ontwikkelaars van wereldklasse zijn nodig voor de langetermijngroei”, meldt de internetsuper in een persbericht.

Medeoprichter Joris Beckers zegt ’ontzettend trots’ te zijn om met de Bill & Melinda Gates Foundation te gaan samenwerken. ,,Het was onze missie om een nieuw distributiesysteem van voedsel te ontwerpen dat niet alleen duurzaam is, maar dat ook het doen van boodschappen compleet vernieuwt. We blijven investeren in groei en technologie om de beste service aan onze klanten te bieden.”

Picnic startte in 2015 in Amersfoort en is sindsdien hard gegroeid. Langzaamaan waren in meer Nederlandse en Duitse steden de elektrische bezorgwagentjes te zien van de internetsuper, die voedsel rechtstreeks van de leverancier naar consumenten thuis brengt. Eerder trok Picnic al NPM Capital, het investeringsbedrijf van de familie Fentener van Vlissingen, en ABN Amro als investeerders aan.