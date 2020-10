Animo voor oversluiten hypotheek neemt af

Aanleg van vloerverwarming. Het aantal hypotheekaanvragen voor een verbouwing ligt fors hoger dan vorig jaar. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Het aantal hypotheekaanvragen stijgt niet meer met dezelfde vaart als in de eerste maanden na de uitbraak van de coronacrisis. Met name voor oversluiten is minder animo, meldt De Hypotheker. De adviesketen ziet wel steeds meer leningen om te verbouwen.