Astronaut Buzz Aldrin maakt in 1969 een wandeling op de maan. Ⓒ EPA

Vandaag is het vijftig jaar geleden dat de mens voor de eerste keer voet zette op de maan. De kosten van het Amerikaanse project om op de maan te landen, worden geschat op $28 miljard ($288 miljard in hedendaagse dollars). Tegenwoordig is het minder duur om een ruimtereis te maken, maar het is nog steeds bepaald niet goedkoop.