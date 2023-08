Winst ABN Amro stijgt fors door hogere rente

ABN Amro hoefde ook wat minder geld opzij te zetten voor slechte leningen. Onder de streep boekte de bank in het tweede kwartaal een nettowinst van €870 miljoen. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder en meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De kosten van de bank liepen met 10% terug in het eerste halfjaar. „We verwachten nu dat de kosten over heel 2023 zullen uitkomen op circa €5,2 miljard”, zegt topman Robert Swaak in een toelichting op de cijferupdate. „We blijven gefocust op kostendiscipline, maar verwachten niet langer dat we onze doelstelling van €4,7 miljard in 2024 zullen halen, nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten (antiwitwas-kosten, red.) meer geleidelijk zal zijn.”

ABN Amro is de tweede Nederlandse grootbank die cijfers rapporteert over de afgelopen periode. Vorige week bleek dat ING ook al garen spint bij de snel opgelopen rente.

Spaargeld

De Nederlandse banken krijgen veel kritiek dat de spaarrente maar langzaam stijgt terwijl de rente op bijvoorbeeld hypotheken snel is opgelopen. Minister Sigrid Kaag van Financiën riep de banken op om de rente te verhogen.

De banken blijven herhalen dat de spaarrente altijd met vertraging de beleidsrente van de Europese Centrale Bank volgt. Ook wanneer die laag is of daalt, zoals de afgelopen jaren het geval is geweest. Klanten van ABN Amro krijgen momenteel 1,25% rente over hun spaargeld. Om een NHG-hypotheek tien jaar vast te zetten betaalt een klant van ABN Amro op dit moment 4,27% rente.