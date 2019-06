Ontmoeting Trump en Xi stuwt Wall Street

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 26.465,54 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 1 procent omhoog naar 2917,75 punten. Techbeurs Nasdaq werd 1,4 procent hoger gezet op 7953,88 punten.

President Donald Trump zei dat hij in de marge van de G20-top in Japan met zijn Chinese collega Xi Jinping zal praten over het handelsconflict tussen de VS en China. Xi zei dat hij het ermee eens was dat de landen met elkaar in gesprek moeten blijven.

Boeing

Draghi liet weten dat de ECB extra stappen kan zetten als de economische verwachtingen niet verbeteren. Tot de monetaire instrumenten behoren renteverlagingen en opkoopprogramma's.

Boeing kon goed nieuws melden vanaf de luchtvaartshow van Parijs en steeg 5,4 procent. De eerste bestellingen kwamen binnen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, onder meer van Korean Air en IAG. Die laatste bestelde een flinke hoeveelheid vliegtuigen van het type 737 MAX. Boeing kampt nog met de naweeën van de problemen met de 737 MAX-toestellen, die wereldwijd uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden na twee ongelukken in korte tijd.

Facebook

Snap, het bedrijf achter berichtenapp Snapchat, steeg 9,7 procent in waarde. Beleggers reageerden op een positief analistenrapport. Tesla ging 0,1 procent omlaag na berichten dat het bedrijf zijn eigen productiedoelen niet haalt.

Verder stond Facebook in de belangstelling, na de onthulling van zijn eigen cryptomunt. De cryptomunt krijgt de naam Libra en moet vanaf volgend jaar beschikbaar zijn in Messenger en WhatsApp. Gebruikers kunnen daarmee aankopen doen. Het aandeel zakte na een positieve opening 0,3 procent.

De euro was 1,1198 dollar waard, tegen 1,1189 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,1 procent tot 54,08 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 62,30 dollar per vat.