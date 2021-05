Sieradenmaker Pandora wil alleen nog diamanten uit lab

Het delven en verwerken van natuurlijke ruwe diamanten gaat volgens mensenrechtenorganisaties vaak gepaard met uitbuiting en andere misstanden. Dat past niet meer bij het duurzaamheidsbeleid van het Deense concern.

Dwangarbeid

Bij de winning van diamanten komt nog vaak dwangarbeid, kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting voor. Onlangs waarschuwde Human Rights Watch dat die foute diamanten nog altijd bij bekende sieradenmerken terecht dreigen te komen.

Om dat risico niet meer te lopen, stapt Pandora volledig over op synthetische diamanten. Dat deze edelstenen tegenwoordig ook in een lab kunnen worden gemaakt, is al lang geen nieuwigheid meer. Het proces waar pure koolstof onder druk kristalliseert tot diamanten kan zelfs goedkoper worden nagebootst. Dat is voor Pandora ook reden om 'kweekdiamanten' te gebruiken die voor een breder publiek betaalbaar zijn.

Betaalbaar

Wanneer het bedrijf helemaal geen gedolven diamanten meer gebruikt, is nog niet bekend. Eerder beloofde Pandora voor het einde van 2025 alleen nog maar gerecycled goud en andere edelmetalen te gebruiken voor zijn producten. De overstap op synthetische diamanten is waarschijnlijk minder ingrijpend, want Pandora maakt vooral goedkopere sieraden. In slechts 50.000 van de jaarlijks geproduceerde 85 miljoen sieraden van Pandora zijn diamanten verwerkt.