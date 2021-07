Variabele rente moet mee dalen: schadevergoeding huiseigenaren

Stel krijgt teveel betaalde hypotheekrente terug. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een hypotheek afsluiten met variabele rente is best een gok: je weet immers niet precies wat in de toekomst je maandlasten zullen zijn. Maar een stel dat in 2010 voor variabele rente koos is nu blij. Die moet namelijk mee dalen met de marktrente, ook al is die nu historisch laag.