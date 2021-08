Premium Het beste van De Telegraaf

’Huurbescherming is passé. Geen verlenging van contract na klacht’ Student moet vaker verkassen door opkomst tijdelijke huurcontracten

Door Pieter van Erven Dorens

Studentes bezig met een verhuizing in Amsterdam. Ruim de helft van de studenten woont uit huis. Ⓒ Foto ANP/HH

Studenten krijgen steeds vaker te maken met tijdelijke huurcontracten. Sinds een wetswijziging in 2016 hebben huurbazen daarvoor talrijke opties. „De huurbescherming is passé”, zegt Gert Jan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in Amsterdam.