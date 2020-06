Flink herstel voor hotelboekingen in Nederland

Het aantal hotelboekingen in Nederland ligt nu op 55% van een jaar geleden. Dat was een maand geleden nog 16%, terwijl het dieptepunt begin april iets boven 5% lag, blijkt uit de Siteminder World Hotel Index. In deze index van hotelsoftwareleverancier Siteminder zijn de boekingen van 35.000 aangesloten hotels en honderden boekingsplatforms wereldwijd verzameld.

In Duitsland ligt het boekingscijfer rond het Nederlandse niveau, terwijl Frankrijk nog sterk achterblijft (37%). Ook Spanje blijft achter (34%) In Groot-Brittannië, waar de coronaregels nog streng zijn en geen zicht is op open grenzen, is nog nauwelijks een begin van herstel voor de hotels. Daar liggen de boekingen op 12% van vorig jaar.

Voor Amsterdam, Parijs, Barcelona en Londen zijn de boekingspercentages op het ogenblik 43%, 20%, 19% respectievelijk 10%.