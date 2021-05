Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen

Binnenland

OM: 10 jaar cel en tbs voor doden van 85-jarige vrouw in Nijkerk

Voor het doden van een 85-jarige vrouw in Nijkerk is maandag 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 47-jarige vrouw uit Amsterdam. Ook acht het Openbaar Ministerie bewezen dat de verdachte een paar dagen later poogde de dochter van het slachtoffer te doden.