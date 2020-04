Huiseigenaar stelt verduurzaming uit

Dat blijkt uit een raadpleging van Vereniging Eigen Huis onder 1145 leden. Van de woningbezitters die voor de uitbraak van het coronavirus aangaf het eigen huis te gaan verduurzamen, stelt 24 procent deze plannen uit vanwege de huidige situatie.

De financiële onzekerheid is de meest genoemde reden om voorlopig niet gasloos te gaan of af te zien van plannen voor dubbele ramen en muur- of vloerisolatie. Bijna tweederde wil de opgebouwde reserves voorlopig achter de hand houden. Ruim de helft wil nu geen andere mensen over de vloer hebben.

Opvallend is dat 19 procent vreest dat een ingehuurde aannemer of installatiebedrijf failliet gaat voor de klus is voltooid. Juist het afblazen of uitstellen van klussen gaat de bouwsector hard raken, voorspelde het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) vorige week nog.

Veiligheid

Aannemers zeggen rekening te houden met de eisen ten aanzien van veilig werken. „De bouwvakkers blijven op 1,5 meter afstand bij een aangenomen klus”, zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland. ,,Wij hebben samen met de overheid praktische richtlijnen opgesteld, waardoor de timmermannen, installateurs en loodgieters gewoon het werk veilig door kunnen zetten bij de mensen thuis. Wij komen nog graag over de vloer, want we proberen er als sector van alles aan te doen om maar aan het werk te blijven.”

Het verduurzamen van de ongeveer 4,5 miljoen koopwoningen is een belangrijk onderdeel van het kabinetsbeleid om de klimaatdoelstellingen te halen. In het regeerakkoord is afgesproken dat tot 2050 jaarlijks steeds 200.000 huizen moeten worden verduurzaamd.

Voor de crisis verklaarde 27 procent van de huiseigenaren in een onderzoek van Eigen Huis de woning te gaan verduurzamen. Hier is nu nog 16 procent van over. Wel stellen de uitstellers de verduurzaamheidsplannen op te pakken als de coronacrisis is bezworen.