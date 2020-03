BAM schrapt dividend en trekt prognoses in

Volgens BAM is het onvermijdelijk dat de resultaten geraakt zullen worden door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte in te dammen. In Nederland en Duitsland gaan de meeste werkzaamheden nog door, maar wel op een lager pitje. In Groot-Brittannië wordt sinds deze week op een aantal projecten het werk weer hervat. In Ierland is het werk op verzoek van de overheid stilgelegd, terwijl ook in België de werkzaamheden grotendeels zijn gestopt.

BAM zet het mes in alle kosten die niet noodzakelijk worden geacht, zoals externe adviseurs. Verder heeft het hoogste management ingestemd met een verlaging van het loon met 20 procent zolang de pandemie voortwoekert. Het bedrijf zegt dat het nog onmogelijk is om in te schatten wat de uiteindelijke impact zal zijn van het virus op de resultaten.