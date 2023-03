Premium Het beste van De Telegraaf

Bewindslieden bezoeken containerbedrijf Zakenvrouw van het Jaar Hoe kon minister te laat zijn voor no 1-hit?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Kristel en moeder Marijke tussen ministers Dijkgraaf en Adriaansens (r.) en burgemeester Mark Buijs (tweede van l.) en scholieres.

Haar uitnodiging in deze rubriek was niet aan dovemansoren gericht. Niet alleen onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, ook economieminister Micky Adriaansens kwam op bezoek bij het containerbedrijf van Kristel Groenenboom in Oosterhout.