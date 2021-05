KPN houdt Bergwijn wél in Oranje-selectie

KPN zendt als sponsor van de KNVB sinds kort een spotje uit waar vier spelers van Oranje in figureren. Daarvan hebben Frenkie de Jong, Mathijs de Ligt en Steven Berghuis wel de finale selectie gehaald, maar kreeg Bergwijn woensdag van bondscoach Frank de Boer te horen dat hij deze editie niet mee zal doen met de eindronde.

Voor KPN is dat geen reden om het spotje in te trekken of aan te passen, zegt de woordvoerder. „De commercial blijft te zien op televisie. Er had bijvoorbeeld ook iemand geblesseerd kunnen raken. Wij zijn het netwerk van Oranje en Steven is en blijft onze held! Juist nu.”