Beperkt omzetherstel Pharming

Pharming verkoopt vooral in de VS het middel Ruconest tegen erfelijk angio-oedeem, dat zorgt voor plotselinge zwellingen.

Hoge investeringen

Over de eerste negen maanden is de omzet met 4% afgenomen tot $146,1 miljoen. De winst halveerde zelfs tot $13,9 miljoen. Ceo Sijmen de Vries schrijft dit toe aan hoge investeringen in toekomstige groei. Zo heeft het bedrijf zijn uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling stevig opgeschroefd.

Voor het vierde kwartaal voorziet De Vries een voortgaande omzetgroei ten opzichte van het voorgaande kwartaal, vooral omdat er inmiddels veel meer dokterspraktijken in de VS fysiek te bezoeken zijn. Verder meldt hij dat er fors geïnvesteerd zal worden, onder meer ter voorbereiding van de over een jaar voorziene lancering van leniolisib. Dit is een medicijn voor de behandeling van APDS, een zeldzame en ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Beleggers zijn niet blij met de resultaten en zetten de beurskoers nog eens 5,6% lager. Daarmee is het koersverlies dit jaar op ruim 41% gekomen.