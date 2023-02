Ontslagronde bij Mercedes-callcenter in Maastricht: 380 mensen zonder baan

Volgens FNV wil Mercedes-Benz het callcenter grotendeels naar Griekenland verplaatsen. „Het lijkt nu op een ordinaire bezuiniging waarbij Mercedes kiest voor goedkoper werk in het buitenland”, zegt FNV-bestuurder Elly Heemskerk. In een toelichting waar De Limburger over schrijft noemt Mercedes-Benz ook de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt als reden voor de verhuizing.

Sociaal plan

Mercedes-Benz had het personeel van het callcenter dinsdag al geïnformeerd. CNV-bestuurder Rémy Biesmans raadt mensen aan niets te tekenen voordat ze juridisch advies hebben gehad. „Door ons als vakbonden niet eerst te informeren, heeft er geen toetsing op de reorganisatie kunnen plaatsvinden. Het lijkt erop dat Mercedes-Benz zo snel mogelijk van zijn personeel af wil.” De bond wil snel met de automaker in gesprek over een sociaal plan.

Het callcenter van Mercedes-Benz helpt automobilisten die problemen hebben met hun Mercedes-voertuig en hulp nodig hebben op of langs de weg. Er werkt ook veel buitenlands personeel.