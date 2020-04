Virusprof zamelt geld in voor Leids coronaonderzoek

Hoogleraar virologie Eric Snijder wil medicijnen en vaccins vinden tegen het coronavirus maar is uren kwijt aan subsidieaanvragen.

Onderzoekers over de hele wereld werken dag en nacht om het coronavirus een halt toe te roepen. Ze werken aan vaccins, medicijnen of andere manieren om de plaag te stoppen. Maar daarvoor is veel geld nodig.