China dreigt met tegenacties ondanks toenadering VS

Volgens de Chinezen zijn de aanvullende tarieven „een schending” van de eerder bereikte afspraken in het handelsoverleg met de VS. Het land doelt hierbij op de gesprekken gevoerd door de presidenten van de twee economische grootmachten in juni bij de G20-top in Japan. Daarnaast benadrukt Peking dat „het instellen van sancties niet de juiste manier is om het handelsconflict op te lossen.”

De Amerikaanse president Trump kondigde begin deze maand extra invoerheffingen van 10 procent aan op 300 miljard dollar aan Chinese producten, waarmee een einde kwam aan het staakt-het-vuren dat de twee landen overeen waren gekomen. Vervolgens stelden de VS de invoerheffingen op producten als laptops en computermonitors uit tot december.