’Banken verkeerd bezig met rentekorting voor goed energielabel’

„Er is maar een beperkt aantal geldverstrekkers dat wel een rentekorting geeft op een tweede hypotheek voor verduurzaming”, constateert Oscar Noorlag van de adviesketen. Hij heeft er niet meteen een verklaring voor. „Dat is juist het punt dat wij aan de orde willen stellen. Dat begrijpen wij dus niet. Blijkbaar vinden banken dat niet nodig. Dat is een enorm gemiste kans.”

Van Bruggen Adviesgroep ziet dat geldverstrekkers, waaronder de drie grootbanken, op de volledige hypotheek een duurzaamheidskorting geven van meestal 0,1% à 0,15% over de gehele hypotheek, als de woning een A of soms ook B-label heeft.

„Daar waar uit maatschappelijk oogpunt juist meer behoefte is aan stimulering van de labels D en lager”, zegt Noorlag. „De weg naar verduurzaming is voor dit soort huishoudens vol hindernissen, terwijl het juist voor die gezinnen en tevens de geldverstrekkers belangrijk is om deze slag te slaan.”

Van alle woningen met een geldig energielabel heeft 26% een G, F, E of D label, daarmee gaat het om 1,2 miljoen koopwoningen, stelt Van Bruggen Adviesgroep. „Voor deze groep huizenbezitters geldt dat er meer moet gebeuren dan alleen het plaatsen van zonnepanelen om de transitie naar een gewenst label te maken. Het gaat om grotere investeringen die vaak minder makkelijk uit spaargeld gefinancierd kunnen worden. Terwijl het voor deze groep wel belangrijk is om de stap van verduurzaming te zetten.”

Die verduurzaming komt ook de verkoopbaarheid ten goede, constateert Noorlag. „In de toekomst lopen woningeigenaren met een G of F label bovendien de kans dat ze bij minder geldverstrekkers een hypotheek kunnen krijgen.

Noorlag meent dat banken met een rentekorting voor verduurzamingshypotheken hun geld veel beter kunnen besteden, omdat je de rentekorting over veel meer klanten kunt uitsmeren.

Dus in plaats van rentekorting bieden op een hypotheek van €400.000 bij een klant met een A-label, korting bieden aan vele klanten met extra hypotheken van enkele tienduizenden euro’s voor verduurzaming.

„Die klant met een A-label heeft al het voordeel dat hij waarschijnlijk lage energielasten heeft, terwijl met hetzelfde geld wel zes bestaande klanten gestimuleerd kunnen worden om hun woning te verduurzamen. Dat is goed voor het milieu: minder CO2 uitstoot. Dat is goed voor de klant: minder energiekosten. Maar dat is ook goed voor de bank: minder risico. Want de hypotheekportefeuille wordt groener en financieel gezonder.”

Noorlag illustreert dit aan de hand van een voorbeeld: „Een rentekorting van 0,15% op een hypotheek van €400.000 gekoppeld aan een woning met A-label kost een geldverstrekker €600. Voor datzelfde geld zou een geldverstrekker zes bestaande klanten een rentekorting kunnen geven van 0,5% op een tweede hypotheek van €20.000.