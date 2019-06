Hoge Raad: Spaartaks oneerlijk

Het hoogste rechtscollege vindt dat de Belastingdienst er ten onrechte van uit is gegaan dat Nederlanders gemiddeld 4% rendement op hun spaargeld en beleggingen hebben behaald.

Tegelijkertijd staat die rente al jaren historisch laag. In feite teerden duizenden Nederlanders door de vermogensrendementsheffing op hun vermogen in. Over dat fictieve rendement van het systeem dat in 2001 werd opgetuigd is vervolgens 30% belasting geheven.

Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag in de zaak die is aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers.

’Vlees noch vis’

Iedereen die tegen de aanslag van de fiscus bezwaar heeft aangetekend is in de procedure meegenomen.

Volgens ouderenbond ANBO is de uitspraak over de heffing over spaargeld, beleggingen en onroerend goed „vlees noch vis.” „Maar de uitspraak gaat niet in op wat het dan wel moet worden. Bovendien geldt de uitspraak alleen voor de belastingjaren 2013 en 2014”, stelt Liane den Haan, directeur van de ANBO. „Het lijkt er echter op dat de mensen nog steeds zelf moeten aantonen of in hun specifieke situatie het recht op ongestoord genot is geschonden.”

