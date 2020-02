Besi houdt bij omzetprognose slag om arm vanwege coronavirus

De onderneming denkt in het lopende kwartaal dezelfde omzet te kunnen behalen als in het vorige kwartaal, zo'n 92,4 miljoen euro. Dat kan wel 10 procent hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de hoeveelheid schade die de corona-epidemie in de chipmarkt veroorzaakt. De verwachtingen voor de brutomarge liet het beursgenoteerde bedrijf wel gelijk tussen 54 en 56 procent.

In het vierde kwartaal van vorig jaar gingen de zaken goed bij Besi. De omzet liet een groei van 3 procent zien ten opzichte van een kwartaal eerder. Analisten en de onderneming zelf hadden op een stabiele omzet gerekend. Volgens Besi kwam de omzetgroei door hogere vraag naar geavanceerde systemen voor logic chips.

Onder de streep resteerde een kwartaalwinst van 33,7 miljoen euro. Exclusieve eenmalige belastingmeevallers, is dat zo'n een zesde meer dan in het derde kwartaal van 2019.