Verhuizing hoofdkantoor Shell is ’een optie’

Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van een interview met Ben van Beurden in het FD, waarin de Shell-bestuursvoorzitter die optie openhoudt. Al benadrukt de Shell-woordvoerder, net als Van Beurden, dat er geen concrete plannen zijn om het Nederlandse hoofdkantoor te schrappen.

Van Beurden zegt in het FD-interview na te denken over een verhuizing omdat het plan van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen definitief van tafel is. Hierdoor valt de Britse energiereus onder twee belastingregimes en is het gedwongen twee soorten aandelen uit te geven. De dividendbelasting in het Verenigd Koninkrijk staat namelijk al jarenlang op nul.

In spoor Unilever

Shell ziet deze ’duale structuur’ als een beperking en wil daar al geruime tijd vanaf. Dat is de reden dat het bedrijf nadenkt over oplossingen voor dit probleem. „Een van die oplossingen zou inderdaad een vertrek uit Nederland kunnen zijn. Maar concrete plannen daartoe zijn er niet”, aldus de woordvoerder.

Een eventueel vertrek van Shell zou betekenen dat twee van de grootste bedrijven in Nederland hun hoofdkantoor uit Nederland halen. Een maand geleden kondigde Unilever, een multinational met dezelfde Brits-Nederlandse wortels, aan naar Londen te willen verhuizen, al ontkent het bedrijf dat de dividendbelasting hiermee te maken heeft.

