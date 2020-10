Banenmotor in de maak

Kees Kruythoff (m.), van TheLiveKindly co, en Ali B.

Terwijl allerlei evenementen worden afgezegd die pas volgend jaar waren gepland, is de Haagse pr-man Ralph van Hessen niet te stuiten. Zijn Big Improvement Day (BID), gaat dóór, al zou het alleen online zijn. Dit jaarlijks netwerkfestijn in januari, waarop overheid en zakenleven samen maatschappelijke problemen bespreken, kan in zijn ogen niet uitblijven: ,,We hebben een nieuw groot probleem op te lossen. De groeiende werkloosheid door corona.”