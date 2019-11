VS en China tillen AEX boven 580 punten

De AEX sloot 0,7% hoger op 580,8 punten. De AMX steeg 1,8% naar 874,3 punten.

De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 wonnen 0,6% tot 0,8%.

Het beurssentiment in de VS was ook goed. De S&P-500 en de Nasdaq-index bereikten bij sluiting van de Europese beurzen met plussen van 0,8% nieuwe records.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING schrijft de goede stemming vooral toe aan positief economisch nieuws uit de VS en China. „Het Amerikaanse banenrapport heeft de vrees voor een sterke economische afzwakking grotendeels weggenomen. Met name de minder sterke terugval van het aantal banen in de maakindustrie, maar ook de opwaartse bijstelling in de voorgaande twee maanden vormde een meevaller. Vanochtend maakte de meevallende inkoopmanagersindex uit China al duidelijk dat de productiesector daar niet instort.”

Wiersma heeft ook vertrouwen in een goede afloop van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. „Gisteren kwam het bericht naar buiten dat China niet gelooft in een langdurige handelsovereenkomst, maar dat was al bekend. Kudlow, de economisch adviseur van Trump, maakte vanmiddag nog eens duidelijk dat de handelsbesprekingen voorspoedig verlopen. Ik denk dat er een deal komt, omdat beide partijen er baat bij hebben.”

Voor de komende maanden is de beleggingsstrateeg positief gestemd. „Gezien de redelijke economische groei, de meevallende winstcijfers en de lage rentes kunnen de beurzen nog wel wat stijgen. Zeker omdat veel beleggers nog aan de zijlijn staan.”

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro kan zich hierin grotendeels vinden. „We hebben duidelijkheid gehad van de Fed en de ECB gaat met Lagarde geen andere toon aanslaan. Van Engeland hoeven we na het uitstel van de Brexit voorlopig weinig te verwachten, behalve wat verkiezingsretoriek. Wel zijn er impulsen nodig om de AEX over de weerstand van rond 580 punten richting 600 punten te brengen.”

ArcelorMittal topper

Staalmaker ArcelorMittal eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen aan kop met een plus van 6%, met dank aan het goede economische nieuws uit China.

Galapagos steeg 2,2%, waarmee het biotechbedrijf nagenoeg een nieuw record bereikte.

Wolters Kluwer verloor 2,2%, op licht tegenvallende kwartaalcijfers. De informatieleverancier bevestigde wel zijn vooruitblik en vergrootte zijn inkoopprogramma met €100 miljoen. Solide, oordeelde de Duitse bank Berenberg, maar de achterblijvende gezondheidstak baarde zorgen.

Midkapper ASMI won 9,5%, nadat zijn meevallende kwartaalcijfers gisteren uiteindelijk niet beloond werden. De toeleverancier aan de chipsector meldde vanochtend een aandeleninkoopprogramma voor €100 miljoen. Bryan Garnier gaf een koopadvies met een verhoogd koersdoel van €105.

Basic-Fit (+6,2%) meldde meer verdiensten per abonnement. Hieruit blijkt hoe sterk het verdienmodel van de fitnessketen is, oordeelde KBC.

Corbion klom 0,4%. Het leverancier van voedingsingrediënten hield vertrouwen in de nieuwe algentak, maar verlaagde zijn verwachtingen na „het beste kwartaal ooit”.

Financieel dienstverlener Intertrust zakte na de omzetwaarschuwing van gisteren nog eens 3,5%.

Air France KLM verloor 0,7%. Het Zwitserse UBS zette zijn advies voor de luchtvaartmaatschappij van kopen op houden.

De toeleverancier aan de chipsector Besi sloot 0,2% lager, ondanks een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, van €26 naar €30.

Smallcap Brunel (+2,2%) verraste KBC niet. De detacheerder bevestigde over het derde kwartaal een hogere omzet en brutowinst, na de eerdere winstwaarschuwing.

Het op de lokale markt genoteerde Euronext steeg 2,7% na een adviesverhoging naar kopen van Citigroup.

