Moederbedrijf Mojo swingt weer met terugkeer zomerfestivals

Met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was weer meer mogelijk op concertgebied. In Azië en Latijns-Amerika bleven veel beperkingen van kracht net als in veel Europese landen. Ten opzichte van 2019, voor de coronapandemie, verdiende Live Nation veel meer aan grote concerten en festivals. Dat kwam door hogere prijzen voor kaartjes, maar bezoekers gaven ook een vijfde meer uit aan eten en drinken.

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit. Kaartjesverkoper Ticketmaster, dat onderdeel is van Live Nation, haalde zijn hoogste winst ooit en de kaartverkoop lag een tiende boven het niveau van 2019. Live Nation voorspelt dan ook dat we met zijn allen in 2022 weer meer naar concerten gaan dan voor de coronapandemie.

De omzet van Live Nation kwam uit op 2,7 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,3 miljard euro. Vorig jaar, toen de concertwereld vrijwel stil kwam te liggen, kwam er maar 184 miljoen dollar binnen bij het bedrijf. Onder de streep was er een winst van 86,9 miljoen dollar. Een jaar eerder ging er nog een verlies van meer dan een half miljard dollar de boeken in.