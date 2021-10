Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw (40) vaker aan de slag, maar wel minder uren dan partner

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Veertigjarige vrouwen van nu werken vaker en meer uren dan eerdere generaties, ziet het CBS. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Met thee en koekjes zitten te wachten tot de kinderen van school komen? De vrouw van 40 van nu doet dat niet, in ieder geval niet elke dag. Dat beide partners werken is inmiddels de norm in Nederland. Maar zij maakt wel minder uren dan hij.