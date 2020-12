Beurzen VS scherpen records aan

Mogelijk komt er zelfs nog ietsje meer steun aan, aangezien het Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met president Donald Trumps eis voor grotere steuncheques. Vlak na opening staat de Dow Jones-index 0,6% hoger. Technologiebeurs Nasdaq stijgt ook 0,6%. De breed samengestelde S&P 500-index klimt 0,5%.

Het coronasteunpakket ter waarde van $900 miljard werd trouwens vorige week na lang onderhandelen goedgekeurd in het Congres. Trump weigerde aanvankelijk zijn handtekening onder de deal te zetten en wilde de waarde van de steuncheque voor veel Amerikanen naar $2000 verhogen. Maar uiteindelijk zwichtte Trump zondag toch onder politieke druk en zette tandenknarsend zijn handtekening in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida.

De president eiste wel dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat nog over zijn voorstel stemmen om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen uit het steunpakket op te krikken. Nu het door de Democraten gedomineerde Huis akkoord is, moet alleen de Senaat nog een oordeel vellen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en is het nog onduidelijk of er voldoende steun is. Binnen Trumps eigen partij is er verzet tegen de verhoging van de steuncheques. De Senaat komt waarschijnlijk dinsdag bijeen.

Boeing in de lift

Bij de bedrijven staat Boeing (+2%) in de schijnwerpers. Luchtvaartmaatschappij American Airlines gaat dinsdag een passagiersvlucht van Miami naar New York doen met de geplaagde Boeing 737 MAX. Het toestel stond de afgelopen twee jaar aan de grond, na twee dodelijke crashes. United Airlines gaat de MAX waarschijnlijk in de loop van het eerste kwartaal weer inzetten. Southwest Airlines mikt op het tweede kwartaal.

Voordat de beurshandel van start ging, is gemeld dat de gemiddelde prijs van een koopwoning in de VS in oktober met 1,6% is gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de S&P CoreLogic Case Shiller-index, die de prijsontwikkeling in twintig grote Amerikaanse steden weergeeft. Economen rekenden vooraf op een plus van 1%. Ten opzichte van een jaar eerder werden woningen in oktober bijna 8%.