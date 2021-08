Cryptohackers slaan grootste slag ooit: ’$600 miljoen buitgemaakt’

PolyNetwork is een bedrijf dat verschillende blockchains – registers waarin onder meer transacties in cryptomunten worden vastgelegd – met elkaar verbindt. Op die manier kunnen handelaren in een munt als ether, het minder bekende broertje van de bitcoin, dure intermediairs bij hun transacties omzeilen.

Hackers ontdekten dinsdag echter een maas in dat systeem, en wisten voor $600 miljoen (op het moment van de hack) aan crypto’s te stelen. PolyNetwork heeft de cryptowereld gevraagd om transacties met de digitale vingerafdrukken van de criminelen te blokkeren, zodat die hun buit niet kunnen wegsluizen.

Het bedrijf heeft inmiddels ook in het openbaar de hackers opgeroepen om zich te melden. „Je zult vervolgd worden, het is zeer onverstandig om nu te gaan handelen”, staat er onder meer in dat bericht. „Praat met ons om tot een oplossing te komen.”