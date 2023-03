Zorgen in Den Haag om onrust in bankenland

„De vraag is niet óf er een bankencrisis komt, maar hoe groot die wordt”, neemt VVD-Kamerlid Heinen vast een voorschot op de gevolgen van de onrust bij onder meer Silicon Valley Bank en Credit Suisse. Volgens hem staan banken er stukken beter voor dan voorafgaand aan de vorige financiële crisis, ruim 15 jaar geleden. „Maar de kans op escalatie is zeer reëel”, waarschuwt hij ook.

Zenuwen

„De zenuwen slaan weer toe, en dat is niet geheel onterecht”, zegt ook PvdA-Kamerlid Nijboer. Hij vindt dat de verplichte buffers voor banken omhoog moeten. CU-Kamerlid Grinwis wil van minister Kaag (Financiën) weten ’welke noodplannen het ministerie klaar heeft liggen, mocht het Zwitserse scenario (van Credit Suisse, red.) zich voltrekken in Nederland’.

Volgens Kaag is de situatie rond de probleembanken in Zwitserland en de VS heel anders dan die in Nederland, en zouden de risico’s op problemen hier om die reden klein zijn. Maar een ’100 procent garantie’ dat het goed gaat wil ze ook niet geven, ook niet na het aanscherpen van de regels sinds de kredietcrisis. „Meestal ben je voorbereid op de vorige crisis.”

Slechtweerscenario

Kaag zegt dat er wel plannen liggen voor een eventueel slechtweerscenario: „Er is een duidelijk kader dat voorschrijft hoe we handelen als er toch een bank in de problemen komt, en dat voorkomt dat de belastingbetaler voor de kosten opdraait.” Wat Nederland betreft komen er ook stevigere buffereisen voor banken, maar ons land staat daar in Europa volgens de minister alleen in.

Sommige partijen in de Kamer zetten er hoe dan ook vraagtekens bij dat er weer reddingsoperaties worden opgetuigd voor banken. „Zitten we met de bankensector niet in een permanente moral hazard, waarbij alles gered moet worden?”, zegt CDA-Kamerlid Slootweg. Zijn SP-collega Alkaya vraagt zich dat ook af: „Kan de bankenwereld ooit nog functioneren zonder een overheid die paraat staat om in te springen?”