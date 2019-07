Arcelor verliest op vlak Damrak

Twintig jaar geleden kreeg Van Lanschot een beursnotering aan de AEX. Om dit te vieren luidde mevrouw Kamuran Topkoru-Ustuner de gong samen met collega’s die twintig jaar in dienst zijn. Ⓒ Pauline Visser AEX 568.68 0.07 %

Vanuit het besef dat de handelsoorlog tussen de VS en China nog lang niet voorbij is, deden beleggers het vanochtend rustig aan. Een meevaller was de bijstelling van de Italiaanse begroting, maar daar stond een nieuwe speldenprik van Trump naar de Europese Unie tegenover. Galapagos was een positieve en ArcelorMittal een negatieve uitschieter.