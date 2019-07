Beurs blijft optimistisch over handelsoorlog

De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs eindigt de dag op 570,06 punten, 0,3% hoger dan maandag. De Midkap-index wordt door een paar zwaargewichten omlaag getrokken naar 802,71 punten, een verlies van 0,5%. Elders in Europa hebben optimisten de overhand: de Franse CAC-40 wint 0,2%, de DAX-index in Frankfurt sluit de dag 0,1% hoger af. De FTSE100 in Londen krijgt er 0,9% bij. De beurzen in Amerika geven een gemengd beeld bij het sluiten van de Europese markten.

Teleurstelling

Na de sterke koerswinsten op maandag in reactie op het besluit van China en de VS weer verder te gaan onderhandelen, maant analist Jos Versteeg van InsingerGilissen tot enige terughoudendheid. „Wij zijn voorzichtig. De koersen zijn reeds flink opgelopen. De markt rekent op een sterke renteverlaging in het tweede halfjaar en heeft ook zijn hoop gevestigd op een handelsdeal tussen de VS en China. De kans op teleurstellingen is daardoor reëel.”

Rabo-econoom Philip Marey noemt degenen die in een handelsvrede geloven zelfs „een beetje naïef”. „De gedachte dat het wel goed komt is bijna onuitroeibaar, maar het resultaat van de G20-ontmoeting tussen Trump en Xi was minimaal.” De presidenten kunnen zich alleen maar dieper ingraven, denkt Marey. „In Amerika gaan nu de Democratische presidentskandidaten op de protectionistische toer. Zij zullen Trump kapittelen als hij met een in hun ogen slechte deal okmt. En voor de Chinezen is een handelsdeal onmogelijk omdat het hun businessmodel ondermijnt.”

Onvoorspelbaar

Dat Trump op meer producten uit de EU importheffingen gaat opleggen vanwege de steun voor Airbus, duidt erop dat zijn handelingen onvoorspelbaar blijven. Datzelfde geldt voor de Italiaanse regering, die ditmaal een positieve draai maakte. De overheidsbegroting is zodanig aangepast, dat het verwachte tekort op circa 2% uitkomt. Verder meldde Bloomberg dat de Europese Centrale Bank volgens ingewijden nog niet op het punt staat de rente te verlagen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk Galapagos uit met een winst van 5,2% en een slotkoers van €120,50. Doordat de Amerikaanse farmaceutische toezichthouder FDA geen aanvullend onderzoek eist, kan zijn ontstekingsremmer filgotinib eerder op de Amerikaanse markt worden gelanceerd. KBC ziet hierin aanleiding het koersdoel te verhogen onder handhaving van het koopadvies. Ook Versteeg toont zich enthousiast.

Takeaway.com zag zijn koers met 1,7% stijgen naar €83,40, ASR krijgt er 0,8% bij naar €36,76, DSM wint 0,8% voor €110,50, Heineken krijgt er 1% en sluit op €99,26. Zwaargewichten RELX (€21,85, een winst van 1,3%) en Unilever (+1% op €54,35) geven de hoofdgraadmeter een kontje.

Shell verliest -0,3% en sluit op €28,92. Versteeg toont zich positief over de maandag afgesproken verlenging van de beperking van de olieproductie door de OPEC en Rusland. Versteeg: „Ik denk dat de olieprijs nog wel wat kan oplopen, ook al omdat Amerikaanse producenten van schalieolie moeilijk aan extra kapitaal komen. Bovendien is Amerikaanse schalieolie erg licht, terwijl de raffinage meer behoefte heeft aan zware olie. Hiermee kunnen ze diesel maken voor onder meer schepen, die gedwongen worden naar een schonere brandstof over te stappen.”

Betalingsverwerker Adyen vervolgt de neergang van de afgelopen weken en levert nog eens 2,3% in en gaat naar €650,60. Staalgigant ArcelorMittal zakt 2,2% naar €15,60. Dit hangt waarschijnlijk vooral samen met de voortgaande sterke prijsstijging van zijn grondstof ijzererts.

Inleveren

In de Midkap leveren meerdere fondsen flink in. Metaalbedrijf AMG verliest 1,6% naar €27,86, Eurocommerce properties raakt zelfs 2% voor een slotkoers van €23,34. Bodemonderzoeker Fugro moet het met 3,1% minder doen en €7,45, kunstmestbedrijf OCI verliest 1,3% en noteert €23,21 bij de slotbel, Wereldhave kachelt 2% achteruit naar €22,90. Signify verliest een patentzaak in de VS en raakt in één klap 1,3% van zijn waarde kwijt, met een slotkoers van €26,10.

PostNL wint 0,2% naar €1,52. Volgens de Telegraaf geeft ACM waarschijnlijk geen toestemming voor het samengaan met Sandd. Analisten verwachten dat de politiek dan gaat ingrijpen. De handel in Fagron (-0,9% en €17,69) is stilgelegd omdat private equitypartijen Waterland en Baltisse hun belang onderhands willen verkopen.

Smallcap Nedap klimt 4,6% naar €50,40, op het bericht dat het technologiebedrijf in gesprek is over de verkoop van zijn Franse dochter. Op de lokale markt verliest Beter Bed nog eens 31,2% en een slotkoers van €1,44. Vorige week werd bekend dat de slaapkamerspecialist in geldnood zit vanwege de problemen bij zijn Duitse dochter.

Laadpalenproducent FastNed, die anderhalve week geleden een onstuimige beursgang maakte, daalde 6,9% naar €15,60.

