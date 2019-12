Aantal winkels met 11% teruggelopen

Op 1 januari 2019 telde Nederland volgens het CBS bijna 86.000 fysieke winkels. Dat waren er in 2010 nog ruim 97.000. De grootste daling was bij de non-food-winkels (-15%). Het aantal supermarkten nam toe, het aantal voedingsspeciaalzaken zoals bakkers en slagers bleef ongeveer gelijk.

De afname van het aantal ’stenen’ winkels valt samen met de verdere groei van het online shoppen. Dit jaar kocht 79% van de Nederlanders iets via internet. In 2012 was dat 64%.

Kledingwinkels

Platen en cd’s, boeken en kranten, speelgoed, fotoapparatuur en consumentenelektronica worden in toenemende mate online gekocht, het aantal winkels met deze assortimenten namen af. De terugloop onder kledingwinkels is minder hard gegaan, de afname ligt rond het gemiddelde. Wel is het aantal winkels in baby- en kinderkleding gehalveerd. Een toename was er van tuincentra, belwinkels en woonwinkels.

Relatief daalde het aantal winkels nog sterker, omdat de bevolking in de afgelopen tien jaar met 700.000 toenam. De winkeldichtheid nam daardoor af van 6 naar 5 per 1000 inwoners.

De ooit razend populaire Free Record Shop-keten ging in 2014 definitief failliet. Ⓒ TLG ARCHIEF

De hoogste winkeldichtheid is in Zeeuws-Vlaanderen, met bijna 7 winkels per 1000 inwoners. In Flevoland is de winkeldichtheid het laagst, met nog geen 4 winkels per 1000 inwoners.